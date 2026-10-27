Движение на 36-м км МКАД в районе Битцы затруднено из-за ДТП

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Движение на 36-м километре МКАД в районе Битцы затруднено из-за ДТП. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса в MAX.

По данным ведомства, авария произошла на внешней стороне МКАД в районе проспекта Карамзина. Движение затруднено на 3 километра.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Водителей попросили выбирать пути объезда.

Ранее движение транспорта было временно перекрыто на некоторых столичных улицах из-за саммита "Россия – Африка". В настоящее время нельзя проехать по Краснопресненской набережной, улице 1905 года от Краснопресненской набережной до Шмитовского проезда, Рочдельской улице от улицы 1905 года до улицы Трехгорный Вал, Мантулинской улице от улицы 1905 года до 1-го Красногвардейского проезда, Большому Каменном мосту по направлению в центр и Боровицкой площади.

Из-за ограничений автомобилистам стоит пересесть на метро. Дептранс также предупредил, что возможны изменения по времени и участкам перекрытий.