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27 октября, 11:16 (обновлено 27.10.2026 13:31)

Транспорт

Движение перекрыто на ряде улиц в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение транспорта временно перекрыто на некоторых столичных улицах из-за саммита "Россия – Африка". Об этом сообщила пресс-служба Дептранса.

В настоящее время нельзя проехать:

  • по Краснопресненской набережной;
  • на улице 1905 года от Краснопресненской набережной до Шмитовского проезда;
  • на Рочдельской улице от улицы 1905 года до улицы Трехгорный Вал;
  • на Мантулинской улице от улицы 1905 года до 1-го Красногвардейского проезда;
  • на Большом Каменном мосту по направлению в центр;
  • на Боровицкой площади;
  • по Кремлевской набережной по направлению в центр;
  • по Москворецкой набережной по направлению в центр;
  • на Новоарбатском мосту по направлению в центр;
  • на Тверской улице по направлению в центр;
  • на улице Трехгорный Вал от Шмитовского проезда в сторону Рочдельской улицы;
  • по Смоленской набережной в каждом направлении;
  • на внешней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара;
  • на внутренней стороне Садового кольца в районе улицы Крымский Вал.

Из-за ограничений автомобилистам стоит пересесть на метро. Также Дептранс предупредил, что возможны изменения по времени и участкам перекрытий.

Кроме того, ограничения будут действовать 28 и 29 октября. Из-за перекрытий ожидается высокая загрузка дорог. Время в пути может увеличиться в два раза. ЦОДД рекомендовал пересесть на метро, Московское центральное кольцо и Московские центральные диаметры. Автомобилистам посоветовали выезжать на личном транспорте после 20:00.

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