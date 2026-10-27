27 октября, 11:16 (обновлено 27.10.2026 13:31)Транспорт
Движение перекрыто на ряде улиц в центре Москвы
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Движение транспорта временно перекрыто на некоторых столичных улицах из-за саммита "Россия – Африка". Об этом сообщила пресс-служба Дептранса.
В настоящее время нельзя проехать:
- по Краснопресненской набережной;
- на улице 1905 года от Краснопресненской набережной до Шмитовского проезда;
- на Рочдельской улице от улицы 1905 года до улицы Трехгорный Вал;
- на Мантулинской улице от улицы 1905 года до 1-го Красногвардейского проезда;
- на Большом Каменном мосту по направлению в центр;
- на Боровицкой площади;
- по Кремлевской набережной по направлению в центр;
- по Москворецкой набережной по направлению в центр;
- на Новоарбатском мосту по направлению в центр;
- на Тверской улице по направлению в центр;
- на улице Трехгорный Вал от Шмитовского проезда в сторону Рочдельской улицы;
- по Смоленской набережной в каждом направлении;
- на внешней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара;
- на внутренней стороне Садового кольца в районе улицы Крымский Вал.
Из-за ограничений автомобилистам стоит пересесть на метро. Также Дептранс предупредил, что возможны изменения по времени и участкам перекрытий.
Кроме того, ограничения будут действовать 28 и 29 октября. Из-за перекрытий ожидается высокая загрузка дорог. Время в пути может увеличиться в два раза. ЦОДД рекомендовал пересесть на метро, Московское центральное кольцо и Московские центральные диаметры. Автомобилистам посоветовали выезжать на личном транспорте после 20:00.