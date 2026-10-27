Движение перекрыто на ряде улиц в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение транспорта временно перекрыто на некоторых столичных улицах из-за саммита "Россия – Африка". Об этом сообщила пресс-служба Дептранса.

В настоящее время нельзя проехать:



по Краснопресненской набережной;

на улице 1905 года от Краснопресненской набережной до Шмитовского проезда;

на Рочдельской улице от улицы 1905 года до улицы Трехгорный Вал;

на Мантулинской улице от улицы 1905 года до 1-го Красногвардейского проезда;

на Большом Каменном мосту по направлению в центр;

на Боровицкой площади;

по Кремлевской набережной по направлению в центр;

по Москворецкой набережной по направлению в центр;

на Новоарбатском мосту по направлению в центр;

на Тверской улице по направлению в центр;

на улице Трехгорный Вал от Шмитовского проезда в сторону Рочдельской улицы;

по Смоленской набережной в каждом направлении;

на внешней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара;

на внутренней стороне Садового кольца в районе улицы Крымский Вал.

Из-за ограничений автомобилистам стоит пересесть на метро. Также Дептранс предупредил, что возможны изменения по времени и участкам перекрытий.

Кроме того, ограничения будут действовать 28 и 29 октября. Из-за перекрытий ожидается высокая загрузка дорог. Время в пути может увеличиться в два раза. ЦОДД рекомендовал пересесть на метро, Московское центральное кольцо и Московские центральные диаметры. Автомобилистам посоветовали выезжать на личном транспорте после 20:00.

