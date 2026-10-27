Москвичам рекомендовали пересесть на метро из-за перекрытий в центре города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичам стоит временно пересесть на метро в связи с перекрытиями в центре города из-за саммита "Россия – Африка". Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

В Центральном административном округе перекроют движение на улице 1905 года, Рочдельской и Мантулинской улицах, а также на Краснопресненской набережной.



Фото: MAX/"Дептранс. Оперативно"

С 11:00 ограничение затронет саму набережную, улицу 1905 года – от Краснопресненской набережной до Шмитовского проезда, Рочдельскую улицу – от улицы 1905 года до улицы Трехгорный Вал и Мантулинскую улицу – от улицы 1905 года до 1-го Красногвардейского проезда.

Ограничения также будут действовать 28 и 29 октября.

"28 октября в центре города будут временно закрыты для движения автомобилей несколько улиц, набережных, мостов и проездов в связи с проведением мероприятия", – заявли в департаменте.

Ожидается высокая загрузка дорог: время в пути может увеличиться в два раза. В ЦОДД рекомендуют по возможности не пользоваться автомобилем и выбирать метро, Московское центральное кольцо и Московские центральные диаметры.



Фото: MAX/"Дептранс. Оперативно"

С 10:00 до завершения мероприятия проезд закроют:



на улицах Ильинке, Варварке, Москворецкой, Тверской (от Тверского бульвара до Моховой улицы), Моховой (от улицы Воздвиженки до Тверской улицы), Охотный Ряд, Петровке (от Дмитровского переулка до Театрального проезда) и Большой Никитской (от Романова переулка до Моховой улицы);

на Новой и Старой площадях;

на Москворецкой и Кремлевской набережных;

на Большом Москворецком и Малом Устьинском мостах;

в Театральном и Китайгородском проездах.

С 16:00 до завершения мероприятия движения не будет:



на улицах Волхонке и Ленивке;

на Пречистенской набережной (от Большого Каменного моста до Новокрымского проезда);

в Соймоновском проезде.

Вместе с тем 28 октября с 00:01 и до 29 октября 23:59 будет запрещена парковка на улице Варварке.

Возможны изменения в графике и на участках перекрытий. В день ограничений ЦОДД рекомендует выезжать на автомобиле после 20:00.

Кроме того, в пределах Третьего транспортного кольца могут ввести ограничения на работу мобильного интернета. Меры предположительно введут 27 и 28 октября с 11:30, а 29 октября – с 09:30. Во всех случаях они могут сохраняться в течение дня.

Все ограничения связаны с обеспечением безопасности во время восьмого саммита глав государств и правительств стран – участниц Форума стран – экспортеров газа и третьего саммита "Россия – Африка".