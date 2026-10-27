Московские предприниматели отправляют в зону СВО одежду и стройматериалы

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Столичные предприниматели продолжают регулярно отправлять гуманитарную помощь в зону проведения СВО. Как отмечают сами бойцы, при срочном переезде между базами личные вещи нередко приходится оставлять: времени на сборы нет, поэтому на передовой важно каждое поступление, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Состав грузов зависит от сезона. Зимой предприниматели передают куртки, свитеры и термобелье, летом – кофты и футболки. В посылки кладут тактические берцы, спальные мешки и постельное белье. Владельцы магазинов хозяйственных товаров отправляют стройматериалы для обустройства временного жилья, другие бизнесмены закупают микроволновые печи и иную бытовую технику.

В ЦАО комплекты термобелья собрали владельцы мебельной мастерской и магазина низких цен из районов Замоскворечье и Таганского. Сотрудники цветочного магазина и пункта выдачи заказов из Бегового и Левобережного районов САО, а также из Останкинского района СВАО передали генераторы, термоодеяла и носки.

На юге города работники магазинов военных и спортивных товаров и универмагов в районах Даниловском и Чертаново Центральное приобрели нательное белье, верхнюю одежду и тактические берцы. Такие же грузы отправили сотрудники двух супермаркетов в районе Некрасовка на юго-востоке столицы.

Предприниматель из Теплого Стана передал в зону боевых действий более 450 килограммов гуманитарных грузов, в том числе с одеждой. Владелец строймаркета в Филимонковском районе отправил строительные материалы.

Помощь собирают владельцы магазинов, торговых центров, автосалонов, заведений бытовых услуг, а также столичные рестораторы. В посылках – продукты длительного хранения: мясные, рыбные и овощные консервы, крупы от риса и гречки до перловки, макароны, а также сладости – печенье, конфеты, шоколад.

Кроме того, на передовую передают средства личной гигиены и сезонную одежду, включая куртки, сапоги и термобелье, медикаменты, стройматериалы и технику – от квадрокоптеров до целых колонн автомобилей.

В свою очередь, добровольческое объединение "Сердце Марфина" за три года направило в зону спецоперации свыше 100 гумгрузов. Активисты делают камуфляжные сети и окопные свечи, а также собирают посылки с самым необходимым. В настоящее время в объединении состоят порядка 100 человек.