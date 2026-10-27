BNO News: четыре строителя погибли из-за налетевшего торнадо в Турции

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Четыре человека погибли, еще один получил ранения после того, как торнадо разрушил бытовки со строительными рабочими на юге Турции. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на агентство BNO News.

По словам губернатора Антальи Хулуси Шахина, во время разгула стихии пятерых рабочих выбросило из бытовок на улицу. Двое погибли на месте, еще двое скончались после госпитализации. Пятый рабочий получил незначительные травмы. Кроме того, на строительной площадке обрушился кран.

Ранее в Стамбуле 14-летний подросток погиб от удара током, наступив в лужу после сильного ливня. Трагедия произошла в парке Чукурбостан в районе Фатих. Мальчика доставили в больницу в сознании, но спасти его не удалось.

В тот день наблюдались сильные дожди и ветер до 80 километров в час, зафиксировали около 1,3 тысячи случаев подтоплений, больше всего осадков выпало в районах Арнавуткей, Сарыер и Бейкоз.