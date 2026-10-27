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27 октября, 09:09

Происшествия

Жительница Сахалина получила штраф за подаренный сыну питбайк

Фото: depositphotos/Emevil

Штраф в размере 30 тысяч рублей назначил суд жительнице Сахалинской области, подарившей питбайк несовершеннолетнему сыну. Подросток попал на этой технике в ДТП и получил тяжкий вред здоровью, сообщили в пресс-службе судебной системы Сахалинской области.

В ходе разбирательства женщина полностью согласилась с обвинением.

"Кроссовый мотоцикл конфискован и обращен в собственность РФ", – рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в ведомстве, мать передала несовершеннолетнему источник повышенной опасности. Питбайк с двигателем 140 кубических сантиметров она подарила сыну за успехи в учебе и соревнованиях. Такая техника не рассчитана на движение по автотрассам, а для управления ею требуется водительское удостоверение категории А.

При этом подросток регулярно выезжал на питбайке на городские дороги без прав, навыков и мотошлема. В сентябре на грунтовой дороге он не справился с управлением и упал.

Ранее суд в Екатеринбурге обязал транспортную компанию выплатить пассажирке 500 тысяч рублей после того, как ее зажало дверями автобуса. Инцидент произошел в 2025 году. Водитель закрыл двери, не проверив, что все пассажиры вышли, и в итоге зажал женщину. Она упала на дорогу и получила травмы.

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