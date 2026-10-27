27 октября, 09:09Происшествия
Жительница Сахалина получила штраф за подаренный сыну питбайк
Фото: depositphotos/Emevil
Штраф в размере 30 тысяч рублей назначил суд жительнице Сахалинской области, подарившей питбайк несовершеннолетнему сыну. Подросток попал на этой технике в ДТП и получил тяжкий вред здоровью, сообщили в пресс-службе судебной системы Сахалинской области.
В ходе разбирательства женщина полностью согласилась с обвинением.
"Кроссовый мотоцикл конфискован и обращен в собственность РФ", – рассказали в пресс-службе.
Как уточнили в ведомстве, мать передала несовершеннолетнему источник повышенной опасности. Питбайк с двигателем 140 кубических сантиметров она подарила сыну за успехи в учебе и соревнованиях. Такая техника не рассчитана на движение по автотрассам, а для управления ею требуется водительское удостоверение категории А.
При этом подросток регулярно выезжал на питбайке на городские дороги без прав, навыков и мотошлема. В сентябре на грунтовой дороге он не справился с управлением и упал.
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