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13 октября, 16:45

Происшествия

Суд взыскал с перевозчика 500 тыс рублей за падение женщины из автобуса в Екатеринбурге

Фото: depositphotos/belchonock

Свердловский областной суд обязал транспортную компанию выплатить пассажирке 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за то, что ее зажало дверями автобуса. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Инцидент произошел в 2025 году на остановке в Екатеринбурге. Водитель закрыл двери, не проверив, что все пассажиры вышли, и в итоге зажал женщину. Она упала на дорогу и получила травмы. Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали первую помощь и назначили амбулаторное лечение.

Женщина подала иск к ООО "ПАТП "Город", где работал водитель. Она потребовала компенсацию морального вреда, возмещение расходов на лечение, покупку одежды и обуви, а также утраченного заработка.

Чкаловский райсуд Екатеринбурга изначально взыскал в пользу пассажирки 800 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также расходы на лекарства, утраченный заработок, штраф и другие издержки. Перевозчик обжаловал размер компенсации, сочтя его несоразмерным.

Апелляционная инстанция согласилась с выводом о связи действий водителя с причинением вреда здоровью женщины, но учла ее отказ от госпитализации и удовлетворительную оценку состояния при первичном осмотре. Поэтому с учетом ее травм и длительности расстройства здоровья суд снизил компенсацию морального вреда до 500 тысяч рублей.

Ранее пассажирский автобус врезался в дерево в Саратове. Инцидент произошел напротив дома 49, расположенного на Тульской улице. В результате ДТП с участием автобуса, следующего по маршруту № 18А, пострадали две девушки в возрасте 19 и 22 лет. Их госпитализировали.

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