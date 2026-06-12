Суд арестовал водителя автобуса, сбившего пешеходов в Екатеринбурге

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Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал водителя автобуса, который сбил пешеходов в центре города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на инстанцию.

Мужчина пробудет под стражей до 10 августа.

Как уточнили в объединенной пресс-службе судов региона, гражданин Киргизии Икромжон Хамраев выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, что и привело к аварии.

Ранее суд арестовал директора транспортной компании "Авто-Ном" Алексея Яркова. По данным следствия, он нарушил режима труда и отдыха водителя автобуса, не предоставляя ему выходные дни для восстановления, вынуждая его работать на пределе физических возможностей.

Авария произошла в Ленинском районе Екатеринбурга 10 июня. Автобус частного перевозчика врезался в автомобиль, после чего выехал на тротуар и сбил людей. В результате ДТП погибли четыре человека.

В отношении водителя и директора транспортной компании возбуждены два уголовных дела. Их задержали. В ходе допроса виновник аварии заявил, что перепутал педали газа и тормоза.

