В ЕК заявили о влиянии будущего солнечного затмения на электрогенерацию в Евросоюзе

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Еврокомиссия активно готовится нивелировать последствия будущего солнечного затмения, которое серьезно повлияет на солнечную выработку электроэнергии в Евросоюзе. Об этом сообщила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе, передает ТАСС.

"<...> В рамках координационной сети операторов электросетей ЕС (ENTSO-E) создана специальная группа, которая занимается подготовкой к этому, в пятницу (7 августа 2026 года. – Прим. ред.) состоится специальная встреча, на которой будут рассмотрены возможные сценарии затмения", – сказала она.

Речь идет о синхронной и стремительной потере выработки электроэнергии как на крупных солнечных электростанциях в Евросоюзе, так и на множестве частных фотоэлектрических модулей, интегрированных в единую энергосеть. Чтобы сгладить этот резкий провал в генерации во время затмения, требуется мгновенное подключение значительных объемов резервных мощностей.

Солнечное затмение ожидается 12 августа. Его общая продолжительность составит около 4,5 часа. При этом полную фазу смогут увидеть жители Испании, Исландии и восточной Гренландии, в России она будет видна на полуострове Таймыр. При этом жители Москвы смогут наблюдать затмение всего 9 минут. Оно начнется на закате.