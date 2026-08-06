В KakaoTalk опровергли ограничения для пользователей из России

Фото: ТАСС/Zuma

Южнокорейская технологическая корпорация Kakao отвергла ограничения в отношении пользователей своего мессенджера из России, заявив, что не принимала никаких мер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

Однако корпорация не стала уточнять, насколько выросла российская аудитория KakaoTalk с начала года.

"Мы наблюдаем рост пользователей за рубежом, включая отдельные страны. Но конкретные показатели, включая темпы прироста пользователей по странам, не раскрываются", – говорится в сообщении.

29 июля пользователи KakaoTalk в России массово пожаловались на плохую работу мобильного приложения. Жалобы поступали на невозможность войти в аккаунт и на долгие загрузки. Больше всего сообщений о сбоях было зафиксировано из Москвы (42%), Санкт-Петербурга (10%) и Новосибирска (3%).

При этом еще весной в KakaoTalk наблюдался значительный приток пользователей из России. В корпорации регистрировали активность зарубежных пользователей, выходящих в сеть через иностранные IP-адреса.

