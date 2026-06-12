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12 июня, 11:40

Происшествия

Суд арестовал директора компании, автобус которой сбил людей в Екатеринбурге

Фото: MAX/"Следком"

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал директора транспортной компании "Авто-Ном" Алексея Яркова, автобус которой сбил пешеходов, до 10 августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

Как отметил фигурант, он считает, что его должны были отправить под домашний арест, а решение суда он будет обжаловать. Ярков заявил, что ДТП могло произойти из-за невнимательности водителя.

Кроме того, он не признал свою вину, а водителя назвал нормальным.

"По крайней мере никаких нареканий у него не было, а что произошло с ним в тот момент, не могу пояснить... Автобусы проходят (осмотр перед рейсом. – Прим. ред.) технического состояния, а водители – перед рейсом и после проходят медицинский осмотр", – сказал он.

По версии следствия, Ярков нарушил режима труда и отдыха водителя автобуса, не предоставляя ему выходные дни для восстановления, вынуждая его работать на пределе физических возможностей.

Авария произошла в Ленинском районе Екатеринбурга 10 июня. Автобус частного перевозчика врезался в автомобиль, после чего выехал на тротуар и сбил людей. В результате ДТП погибли четыре человека.

В отношении водителя и директора транспортной компании возбуждены два уголовных дела. Их задержали. В ходе допроса виновник аварии заявил, что перепутал педали газа и тормоза.

Новости регионов: автобус наехал на пешеходов в Екатеринбурге

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