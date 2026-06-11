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11 июня, 08:27

Происшествия

Водителя автобуса и директора компании задержали после смертельного ДТП в Екатеринбурге

Фото: МАХ/"Следком"

Следователи задержали 49-летнего водителя маршрутного автобуса и 43-летнего директора транспортной компании после смертельного ДТП в центре Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.

По версии следствия, аварию спровоцировало то, что водитель выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В свою очередь, директор компании систематически нарушал правила выпуска автобусов на линию, не организовал надлежащий медосмотр работников и нарушал режим труда и отдыха.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, в том числе проверяется законность пребывания и работы в РФ иностранного гражданина, управлявшего автобусом. Назначен комплекс экспертиз.

В свою очередь, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что водитель автобуса в момент ДТП был трезвым.

"Работал водителем с 6 марта на основании трудового договора с коммерческой автокомпанией. Сразу после ЧП он был освидетельствован", – приводит слова Горелых ТАСС.

Согласно последним данным, число пострадавших увеличилось до 5 человек, двоим госпитализация не потребовалась.

ДТП произошло в Ленинском районе Екатеринбурга 10 июня – автобус частного перевозчика столкнулся с автомобилем, после чего выехал на тротуар и сбил пешеходов. В результате погибли несколько человек, в том числе ребенок.

Позже по факту произошедшего в отношении водителя автобуса и директора транспортной компании возбудили два уголовных дела по статьям о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, повлекшем по неосторожности смерть людей, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Новости регионов: автобус наехал на пешеходов в Екатеринбурге

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