Турецкий бренд Madame Coco объявил о закрытии всех магазинов в России

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Турецкий бренд товаров для дома Madame Coco полностью уйдет с российского рынка. Об этом ТАСС сообщила эксперт Ассоциации участников рынка электронной торговли (АТЭР) Наталия Кермедчиева.

По ее словам, речь идет не о временной приостановке работы отдельных магазинов или реструктуризации бизнеса, а о полном прекращении деятельности сети. В России бренд появился в феврале 2023 года и за два года открыл 29 магазинов.

Кермедчиева отметила, что компания еще в мае направила торговым центрам уведомления о намерении закрыться. К моменту публичного объявления большая часть товара уже была распродана, а сотрудники получили уведомления о сокращении.

Основной причиной ухода стало снижение покупательского трафика и спроса, которое сеть не смогла компенсировать при существующей арендной и кредитной нагрузке. Она добавила, что часть магазинов пыталась договориться с арендодателями о снижении ставок, однако большинство торговых центров не пошло на уступки.

Эксперт также указала, что схожие трудности испытывают и другие турецкие бренды товаров для дома. В частности, сеть Chakra уже закрыла свои магазины в московских торговых центрах "Авиапарк" и "Афимолл".

По мнению Кермедчиевой, совпадение сроков и обстоятельств закрытия свидетельствует о системных проблемах турецких home-брендов среднего ценового сегмента в России. Она уточнила, что, несмотря на наличие выручки, компании не смогли справиться с кредитной нагрузкой.

Собеседница агентства подчеркнула, что Madame Coco уже подала документы на банкротство, а к осени планируется закрытие всех оставшихся магазинов сети. По ее информации, товар в большинстве торговых точек практически полностью распродан, а сейчас идет техническое завершение операционной деятельности перед окончательным уходом с рынка.

Ранее бренд обуви, одежды и аксессуаров Reebok подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака в России. Компания намерена продавать товары под названием "Рибок Интернешнл Лимитед".

Reebok приостановил работу в России в марте 2022 года, но позже сообщалось о возвращении бренда через российское юрлицо турецкого холдинга FLO Retailing. С 2005 года бренд входил в структуру Adidas, а весной 2022 года его купила американская Authentic Brands Group.