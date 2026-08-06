В России введут единый экзамен по русскому языку для иностранных абитуриентов

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В России будет введено единое вступительное испытание по русскому языку для иностранных граждан, поступающих в вузы. Об этом сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская.

Она отметила, что сейчас образовательные организации самостоятельно определяют форму и содержание такого экзамена.

"Есть задача ввести единое вступительное испытание по русскому языку для иностранных граждан. Проект концепции единого испытания уже разработан", – приводит слова Ямпольской ТАСС.

Ранее замглавы Минобрнауки Константин Могилевский сообщал, что к 2030 году вузы России смогут привлечь 500 тысяч иностранных студентов. Задачу перед ведомством поставил Владимир Путин, при этом набранная динамика демонстрирует, что выполнить поручение "вполне по силам". Могилевский также добавил, что сейчас в России платно обучаются более 300 тысяч иностранцев.