Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 мая, 15:10

Общество
Главная / Новости /

Минобрнауки РФ: к 2030 году 500 тыс иностранных студентов будут обучаться в вузах России

Вузы РФ могут принять 500 тыс иностранных студентов к 2030 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

К 2030 году российские вузы смогут привлечь 500 тысяч иностранных студентов, заявил замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский.

Он подчеркнул, что перед ведомством стоит задача, которую поставил Владимир Путин. При этом динамика, набранная сейчас, демонстрирует, что выполнить поручение "вполне по силам".

"Растет количество иностранных студентов у нас в первую очередь за счет тех, кто сам за свое образование платит и приносит тем самым новые деньги в российскую экономику", – отметил Могилевский.

По его словам, сейчас в России платно обучается более 300 тысяч иностранных студентов.

Ранее депутаты фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым предложили выдворять из России иностранцев за фиктивное обучение.

Предлагается дополнить статью 18.8 КоАП РФ новой частью. Если законопроект примут, иностранные граждане будут нести административную ответственность в случаях, когда целью въезда указана учеба, но при этом человек нигде не учится и не планирует приступать к обучению. Тогда может грозить штраф от 5 до 10 тысяч рублей и выдворение из России.

Читайте также


общество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика