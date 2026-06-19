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19 июня, 12:54

Политика

Лукашенко подарили рыжую корову Мусю

Фото: телеграм-канал "Пул Первого"

Во время посещения фермы в Минской области президенту Белоруссии Александру Лукашенко подарили корову джерсейской породы по кличке Муся, сообщило издание БелТА.

Белорусский лидер посетил молочно-товарный комплекс "Яченка" в Узденском районе, а одним из главных направлений деятельности компании является развитие племенного животноводства. В основном речь идет о разведении голштинской породы, однако сейчас начали размножать джерсейскую.

Это мелкая порода коров молочного направления. Ее особенностью является то, что молоко отличается высоким содержанием белка А2, а также содержит большое количество жира. Поскольку эти коровы небольшие, им нужно значительно меньше корма, в то время как суточный удой составляет до 30 литров.

Представители компании отметили, что разводить джерсейскую породу начали от другой коровы по кличке Муся, которая прожила 11 лет.

В марте Лукашенко посетил ферму в Могилевской области, где ему тоже подарили корову. В июле корова должна принести потомство – если родится телочка, белорусский лидер оставит ее на своей президентской ферме, а если бычок, его отправят обратно на племенной завод.

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