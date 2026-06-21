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21 июня, 15:40

Транспорт

Пассажиры совершили более 3,7 млн поездок на речных электросудах Москвы за три года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С момента запуска первого регулярного маршрута речных электросудов пассажиры совершили более 3,7 миллионов поездок. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, за три года работы электросуда выполнили свыше 170 тысяч рейсов и стали полноценной альтернативой другим видам городского транспорта.

Ликсутов отметил, что развитие речного транспорта продолжается по поручению Сергея Собянина. Он также подчеркнул, что вся инфраструктура для электросудов является экологичной и не производит вредных выбросов в атмосферу.

Между тем, сообщалось, что в Москве продолжается развитие инфраструктуры речного транспорта. За первый месяц работы летней речной навигации в Москве за 2026 год было куплено более 240 тысяч билетов на речные прогулки. Уточнялось, что это в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года.

В Москве в 2026 году запустят два новых причала для речного транспорта

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