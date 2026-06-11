Зона отдыха с бассейнами открылась на Северном речном вокзале

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин​

На Северном речном вокзале заработала зона отдыха с бассейнами. Она открыта ежедневно с 09:00 до 21:00, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На территории площадью 3,5 тысячи квадратных метров разместились 4 бассейна разной площади для детей и взрослых, 340 шезлонгов и 110 пляжных кроватей для комфортного отдыха, а также 30 балдахинов – на случай, если захочется спрятаться от солнца.

Вместимость зоны – до 1,5 тысячи человек. Помимо бассейнов, есть рестораны, раздевалки, душевые и камеры хранения.

"По поручению Сергея Собянина обеспечиваем высочайший уровень сервиса для жителей и гостей столицы", – отметил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он указал, что особое внимание уделяется безопасности и комфорту. На территории дежурят профессиональные спасатели, работает медицинский пункт, а вода проходит через современные системы очистки.

В этом году в Москве появится 15 зон отдыха у воды. Некоторые из них начнут работать в течение 2–3 недель, но большинство уже доступны, например зона отдыха у воды вблизи Гольяновского пруда. Там оборудовали 3 подогреваемых бассейна, поставили шезлонги, качели, навесы и складные зонтики.