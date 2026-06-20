Собянин рассказал о развитии инфраструктуры речного транспорта Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице продолжается развитие инфраструктуры речного транспорта. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

"Сегодня московский речной транспорт переживает возрождение. Пассажирская навигация стала круглогодичной. Регулярно обновляем парк судов, модернизируем и строим причалы, создаем современные речные вокзалы", – отметил мэр Москвы.

По его словам, первым в 2020 году после после масштабной реставрации был открыт Северный речной вокзал, а в 2023-м возобновил работу Южный речной вокзал.

"Ровно 3 года назад, 20 июня 2023-го, с президентом России Владимиром Путиным открыли движение по первому регулярному маршруту круглогодичных электросудов, которые не имеют аналогов в мире", – добавил Собянин.

В настоящее время в Москве уже действуют четыре таких маршрута, работают 24 плавучих причала, а электрофлот насчитывает 31 судно.

Кроме того, в прошлом году были построены два причала на Пушкинской набережной. Они могут принимать теплоходы любых типов, включая пассажирский электрофлот, и позволяют одновременно и безопасно швартоваться двум судам. Также на одном из причалов разместилась станция службы спасения на водных объектах.

Вместе с тем прошла реконструкция причала "Лужники-Центральный". Теперь к нему могут пришвартоваться два прогулочных теплохода и причалить регулярные электросуда. Пристань превратилась не только в транспортный объект, но и в пространство для отдыха – отремонтирован амфитеатр и установлено ограждение, разделяющее потоки пассажиров и отдыхающих.

Также к старту летней навигации текущего года были проведены работы на причалах "Сити‑Центральный" и "Андреевский" – восстановлены причальные стенки, обновлена облицовка, отремонтированы лестничные сходы, заменены ограждения, швартовые тумбы и другие устройства.

Параллельно с этим, по словам Собянина, идет обустройство подходов к пристаням. Таким образом, в 2024 году были созданы комфортные пространства у причалов "Кутузовский" и "Сити‑Багратион" на набережной Тараса Шевченко – проложены тротуары вдоль реки и дорожки в зеленой зоне, установлены лавочки, качели и навигационные стелы, оборудованы места для прогулок и занятий спортом, смонтировано современное освещение. А к причалу "Кутузовский" с верхнего уровня набережной был проложен пологий пандус на сваях длиной 350 метров для маломобильных людей.

"В 2025-м благоустроили территорию около пересадочного узла "Речной вокзал", организовав подходы и подъезды к станции метро и автобусным остановкам. В ноябре 2025 года открыли самую современную в России верфь, где производят уникальные электросуда", – заключил градоначальник.

Ранее сообщалось, что за первый месяц работы летней речной навигации в Москве было куплено более 240 тысяч билетов на речные прогулки. Уточнялось, что это в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года.