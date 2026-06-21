Илон Маск призвал раздавать деньги американцам напрямую из казны

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Американский предприниматель Илон Маск предложил властям США напрямую перечислять деньги гражданам из государственной казны вместо реализации более сложных программ поддержки. Об этом он написал в соцсети Х.

По мнению бизнесмена, развитие искусственного интеллекта (ИИ) и роботизации приведет к быстрому росту производства товаров и услуг, поэтому увеличение денежной массы не станет причиной инфляции.

"На деле я прогнозирую, что мы будем отчаянно бороться с дефляцией", – написал Маск.

Данное заявление он сделал, комментируя слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о планах Белого дома усилить контроль над крупнейшими компаниями в сфере ИИ.

Ранее Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило отметку в один триллион долларов после выхода компании SpaceX на биржу. Основная часть капитала Маска – около 866 миллиардов – приходится на долю компании.