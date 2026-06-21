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21 июня, 14:06

Происшествия

Получившую травму туристку из Подмосковья эвакуировали в горах КБР

Фото: МАХ/"МЧС Кабардино-Балкарии"

59-летнюю туристку из Подмосковья, которая повредила ногу во время похода, эвакуировали в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Утром 21 июня спасателям поступила информация о том, что незарегистрированная группа туристов, состоящая из 4 человек, попросила помощи во время возвращения с озера Сылтран-Кель, расположенного на высоте 3200 метров.

На место прибыли 6 сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, которые доставили подмосковных путешественников на поляну Азау. Пострадавшую на руках спустили с горы и передали врачам.

Ранее вертолет Ми-8 МЧС РФ эвакуировал туристку с подножия горы Крузенштерна. Женщине резко стало плохо во время похода, из-за чего она не могла продолжать путь самостоятельно, и группа запросила помощь у спасателей.

Специалисты поисково-спасательного отряда имени В. А. Полякова оперативно вылетели к месту происшествия, подняли пострадавшую на борт и доставили в аэропорт Южно-Сахалинска, где ее передали врачам.

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