Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 05:58

Происшествия

Спасатели эвакуировали туристку с подножия горы Крузенштерна на Сахалине

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вертолет Ми-8 МЧС РФ эвакуировал туристку с подножия горы Крузенштерна. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Женщине резко стало плохо во время похода, из-за чего она не могла продолжать путь самостоятельно, и группа запросила помощь у спасателей.

Специалисты поисково-спасательного отряда имени В. А. Полякова оперативно вылетели к месту происшествия, подняли пострадавшую на борт и доставили в аэропорт Южно-Сахалинска, где ее передали врачам.

По информации заместителя начальника отряда Николая Копылова, всего в спасательной операции участвовали шесть человек.

Ранее стало известно, что семь человек на трех моторных лодках застряли во льдах на реке Лене в Якутии. Еще четыре человека остаются на острове Харыялах. Для их эвакуации из Ленска вылетел вертолет МЧС РФ.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика