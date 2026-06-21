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21 июня, 18:02

Транспорт

Ограничения входа и выхода возможны на станциях метро вблизи стадиона "Лужники"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ситуативные ограничения входа и выхода возможны на станциях метро вблизи стадиона "Лужники" из-за концерта 21 июня. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ожидается, что на станции "Спортивная" южный вестибюль временно будет работать только для выхода пассажиров, а после – только для входа. В департаменте призвали граждан заранее пополнить "Тройку" для обратной поездки на метро.

По данным СМИ, 21 июня в "Лужниках" состоится концерт в честь дня рождения музыканта Виктора Цоя. На сцене выступит возрожденная группа "Кино".

Ранее гражданам рассказывали, что в комплексе "Лужники" 4 июля состоится спортивный фестиваль "День московского спорта". Гостей ждут более 20 тематических площадок, встречи со спортсменами, мастер-классы и большой музыкальный концерт.

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