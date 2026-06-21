Краснодарец рассказал, как задержал напавшего на посетителей в ТЦ

Фото: телеграм-канал "112"

Житель Краснодара Александр Воевода, обезвредивший напавшего на посетителей в торговом центре, рассказал, что приказал мужчине лечь на пол, а затем отобрал у него нож. Об этом Воевода заявил в беседе с РИА Новости.

Сам мужчина в момент нападения находился в здании торгового центра с семьей. Он пришел сюда, чтобы отметить день рождения сына.

"Он, как в ступоре, послушал меня, бросил нож, лег", – указал Воевода.

По его словам, нападавшего затем вывели на улицу. Затем он оказал первую помощь пострадавшему охраннику. Также Воевода заявил, что был приятно удивлен тем, что получил премию имени Тиграна Кеосаяна. На его месте мог оказаться любой человек, сказал он. Тем не менее, мужчины позади него в тот момент просто "стояли и снимали на телефон".

Кроме того, Воевода является участником спецоперации и награжден орденом Мужества, медалью "За боевые отличия" и медалью "Участнику специальной военной операции". По его словам, в декабре у него в Москве запланирована медицинская операция, а до этого времени он планирует поехать в командировку в зону СВО.

Мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра в Краснодаре днем 20 июня. Кроме того, он бросил пиротехническое изделие в помещение, где находился детский развлекательный центр. В результате нападения мужчины погибла одна женщина. Ранения получили не менее 5 человек.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования.

