Тренер Скрипник: новички рискуют получить серьезную травму в фитнес-капсулах в Москве

Фитнес-капсулы для индивидуальных тренировок появились в столице, заметили в соцсетях. Что они из себя представляют и в чем плюсы и минусы таких площадок, разбиралась Москва 24.

Личное спортивное пространство

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/fitcubru; denis_forse_workouts

Спортивные капсулы для тренировок, которые установили на улицах Москвы, завирусились в соцсетях. Один из блогеров снял куб в центре города изнутри: конструкция напоминает контейнер, внутри которого находится инвентарь для индивидуальных занятий.





пользователь Сети Тут у нас велосипед, силовая рама, далее тренажер на трицепс, скамья, гири, а еще телевизор, кондиционер и камера. Прикольно, все цивилизовано и чисто.

По словам автора видео, пользователям также доступна опция персонального тренера, который подключается к занятию удаленно. Его изображение транслируется на экран телевизора, а голос звучит через громкоговоритель.

Чтобы попасть в капсулу, нужно отсканировать специальный код на фасаде конструкции. Ссылка ведет на страницу бота, где можно выбрать необходимое время тренировки, а также указать физические параметры и цель занятий. Цена одного часа с 07:00 до 10:00 составляет 650 рублей, с 10:00 до 17:00 – 750 рублей, с 17:00 до 22:00 – 950. Чем дольше тренировка, тем выше стоимость.

Однако спортивный физиолог, тренер Никита Скрипник в беседе с Москвой 24 напомнил, что любая физическая активность сопряжена с определенным риском получения травмы. Шансы на подобный исход многократно возрастают, когда за человеком следят лишь дистанционно или он вовсе находится без контроля специалиста. К примеру, можно случайно уронить штангу на лицо или выполнить упражнение с нарушением техники и надорвать мышцу.





Никита Скрипник спортивный физиолог, тренер Если у занимающегося имеются ограничения по здоровью (в частности, больной плечевой сустав, и он сам не осознает, какие движения могут навредить), попытка, например, подтянуться способна привести к серьезному усугублению травмы. А рядом не окажется никого, кто мог бы экстренно прийти на помощь. Именно поэтому оптимальным вариантом являются занятия под фактическим присмотром тренера, а не дистанционным.

Инструктор рядом особенно важен для новичков или спортсменов с не самым богатым опытом: пространства внутри контейнера вполне достаточно, чтобы один занимался, а второй наблюдал. Тот же принцип стоит применять и с другими видами активностей, где бы они ни проходили, подчеркнул эксперт.

Контейнер "под ключ"

Вместе с тем Никита Скрипник рассказал, что концепция фитнес-кубов не является принципиально новым веянием. На Западе подобные мини-залы, оборудованные в морских контейнерах, успешно функционируют последние 8–10 лет.

По его словам, ключевое преимущество такой капсулы, например, перед городскими площадками для воркаута, заключается в возможности установки более дорогого и профессионального тренажерного оборудования.

"Кроме того, закрытая конструкция существенно снижает вероятность порчи имущества, что периодически случается с оборудованием на общедоступных площадках, где доступ посторонних не ограничен. Плюс такие боксы оказываются весьма удобными в условиях неблагоприятной погоды – будь то изнуряющая жара, сильный мороз или затяжной дождь, когда заниматься на улице невозможно", – отметил эксперт.

Однако подобные капсулы категорически не подходят страдающим клаустрофобией или испытывающим дискомфорт в ограниченном замкнутом пространстве, предупредил Скрипник.





Никита Скрипник спортивный физиолог, тренер Варианты внутреннего оснащения могут существенно различаться, и из-за небольшой площади одна капсула вряд ли способна охватить все возможные тренировочные потребности конкретного человека. Например, можно встретить боксы, укомплектованные исключительно базовым набором оборудования, включающим велотренажер, силовую раму, скамью и набор гирь, либо только тренажерами, предназначенными для людей, которым требуется щадящая нагрузка.

При этом некоторые заказывают боксы на свои участки и комплектуют необходимый набор тренажеров уже под себя.

"Стоимость такого контейнера "под ключ" начинается от 1,5 миллиона рублей, но может достигать 3 или даже 5 миллионов в зависимости от размера: чем больше, тем выше цена. Особенно удачным такое решение становится для дачи – если участок уже обустроен и дом построен", – разъяснил тренер.

Скрипник уточнил, что выбор между занятиями в традиционных залах, воркаутом и сольными тренировками в капсуле напрямую зависит от уровня самоорганизации и психологического типа человека. Одним гораздо комфортнее заниматься в одиночестве, включая собственную музыку, полностью сосредоточиваясь на своих ощущениях и не отвлекаясь на посторонних. Другим, напротив, необходима внешняя мотивация, которую дает окружающая среда и присутствие других людей, заключил эксперт.

