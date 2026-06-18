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18 июня, 16:59

Общество

Путин рекомендовал участникам саммита РФ – АСЕАН остаться в Казани на Сабантуй

Фото: ТАСС/POOL/Кристина Соловьева

Путин рекомендовал участникам саммита РФ – АСЕАН не покидать Казань сразу после мероприятия, чтобы увидеть, как жители города празднуют Сабантуй. Такое предложение он сделал в заявлении по итогам саммита.

Глава государства отметил, что татарский и башкирский праздник Сабантуй, посвященный окончанию весенних полевых работ, является примером древнейшей народной традиции, которая будет интересна зарубежным гостям. Президент добавил, что Россия рада интересу, который они проявляют к ее культуре и истории.

Российский лидер также поздравил всех, кто планирует праздновать эти события. Он отметил, что гостей ждет яркая и разнообразная программа.

Путин прибыл в Казань на саммит Россия – АСЕАН 17 июня. Мероприятие продлится до 19 июня. В нем принимают участие представители Мьянмы, Вьетнама, Филиппин, Восточного Тимора, Малайзии, Сингапура, Камбоджи, Индонезии, Брунея, Лаоса и Таиланда.

В рамках саммита глава государства планирует провести ряд двусторонних встреч. Стороны обменяются мнениями по самым актуальным темам международной и региональной повестки, а также обсудят вопросы укрепления сотрудничества между Россией и АСЕАН.

Россия и страны АСЕАН договорились о сотрудничестве в области энергетики

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