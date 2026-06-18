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18 июня, 16:59

Политика

Володин заявил, что визит парламентариев США в РФ возможен осенью

Фото: kremlin.ru

Парламентарии из Соединенных Штатов могут приехать в Россию осенью. Таким мнением поделился председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

По его словам, диалог по данному вопросу идет по линии МИД РФ.

"Интерес к этому есть. Пока вопрос на стадии обсуждения", – приводит слова Володина ТАСС.

В марте состоялась первая встреча российских депутатов с американскими коллегами. Как рассказали участники переговоров, она прошла "замечательно", стороны достигли "хороших результатов". Парламентарии также договорились с конгрессменами о работе группы по связям между законодательными органами двух стран.

Кроме того, они обменялись символическими подарками, в числе которых были носки с изображением американского президента Дональда Трампа. В свою очередь, посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев уточнил, что в ходе второго раунда переговоров делегация ГД обсудила практически все запланированные вопросы с американскими конгрессменами.

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