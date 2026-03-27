Конгрессмены США подарили депутатам ГД носки с Трампом

Парламентская делегация из России и конгрессмены США обменялись символическими подарками, в числе которых носки с изображением американского президента Дональда Трампа. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по экономполитике Михаил Делягин.

По его словам, изначально со стороны США поступила просьба отказаться от подарков. Однако после концепция поменялась.

"Они подарили носки с Трампом и личный жетон от конгрессвумен (Анны Паулины. – Прим. ред.) Луны – есть у них такая форма выражения приязни", – приводит слова Делягина ТАСС.

От российской стороны были подарки посольства, также вице-спикер Борис Чернышов подарил открытку, подписанную участниками полета "Союз – Аполлон".

Встреча российских парламентариев с американскими коллегами состоялась в четверг, 26 марта. По оценкам участников переговоров, она прошла "замечательно", а стороны достигли "хороших результатов". В частности, российская делегация смогла донести свою позицию, указал вице-спикер ГД Борис Чернышов.

Кроме того, депутаты договорились с американскими законодателями о работе группы по связям между законодательными органами двух стран. Российская сторона также выразила готовность снять санкции с некоторых членов конгресса США.