"Астон Вилла" стала победителем Лиги Европы

Английский футбольный клуб "Астон Вилла" выиграла Лигу Европы УЕФА, обыграв в финале немецкий "Фрайбург". Матч прошел в Стамбуле на домашнем стадионе "Бешикташа".

Встреча двух команд завершилась со счетом 3:0. В составе победителей голами отметились полузащитники Юри Тилеманс (41-я минута), Эмилиано Буэндия (45+3) и Морган Роджерс (58).

"Астон Вилла" впервые в истории завоевала трофей Лиги Европы.

Ранее стало известно, что лондонский "Арсенал" выиграл чемпионат Англии по футболу впервые с 2004 года. Команда набрала по ходу сезона 82 очка и гарантировала себе первое место в турнирной таблице.

Лондонский клуб стал чемпионом Англии в 14-й раз. По этому показателю команда уступает только "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулю".