Полиция задержала соучастника убийства женщины на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК России.

Задержанным оказался один из соседей погибшей. С ним проводятся следственные действия. В ближайшее время правоохранители намерены предъявить ему обвинение и ходатайствовать перед судом о заключении под стражу.

Тело девушки было найдено в диване в квартире дома на Люблинской улице 19 мая. В полицию обратилась сестра потерпевшей, которая рассказала, что ее родственница не выходила на связь более 10 дней.

При осмотре тела были обнаружены многочисленные телесные повреждения. Установлено, что их нанес ее сосед – иностранец 1996 года рождения. После совершения преступления он уехал из России.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемому заочно предъявлено обвинение.