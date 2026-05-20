Reuters: США выдвинули обвинения против экс-лидера Кубы Рауля Кастро

США выдвинули обвинения против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации американского президента Дональда Трампа.

Обвинения могут быть связаны с инцидентом 1996 года. Тогда кубинские истребители сбили два самолета правозащитной организации Brothers to the Rescue, основанной кубинскими эмигрантами в Майами. Четыре члена экипажа погибли.

Куба настаивала, что самолеты нарушили воздушное пространство страны. Международная организация гражданской авиации по итогам расследования пришла к выводу, что атака произошла в нейтральном воздушном пространстве. Военное ведомство Кубы на тот момент возглавлял Рауль Кастро.

В марте Трамп назвал Кубу следующей целью США, а в мае подтвердил намерение направить авианосец "Авраам Линкольн" к кубинскому побережью сразу после завершения конфликта в Иране.

Однако бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва заявлял, что лидер США не планирует вооруженной агрессии или полномасштабного вторжения на остров.