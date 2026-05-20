Число предполагаемых смертей от лихорадки Эбола в ДР Конго и Уганде достигло 139

Число подозреваемых случаев заражения лихорадкой Эбола в ДР Конго и Уганде превысило 600, а количество предполагаемых смертей достигло 139. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве.

"Мы ожидаем, что это число продолжит расти", – сказал он.

Первые сигналы из эпицентра вспышки Эболы – провинции Итури в ДР Конго – поступили 5 мая. В республике и соседней Уганде было объявлено о вспышке заболевания. ВОЗ признала международной ЧС эпидемию лихорадки Эбола в этих странах.

Минздрав Уганды временно запретил рукопожатия в целях борьбы с Эболой. В рамках мер по сокращению физического контакта и предотвращению распространения вируса посольство в ДР Конго обратилось к россиянам с рекомендацией воздержаться от посещения мест массового скопления людей в связи с текущей вспышкой заболевания.

При этом в Роспотребнадзоре заявили, что риск распространения лихорадки Эбола в России отсутствует. Специалисты круглосуточно следят за эпидемиологической обстановкой в мире.

