BBC: вспышка Эболы в ДРК и Уганде могла затронуть более 1 тысячи человек

Нынешняя вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде может распространяться быстрее, чем предполагалось. Об этом сообщила британская вещательная корпорация BBC.

По официальным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), выявлено чуть более 500 случаев подозрения на смертельную лихорадку. Однако моделирование британского Совета по исследованиям в области медицины показало, что медики могли не отследить существенную часть заражений. По оценкам MRC, речь может идти уже о более чем 1 тысячи случаев инфицирования.

Представитель ВОЗ Анна-Мари Анчия пояснила, что провинция Итури, являющаяся эпицентром вспышки, считается небезопасной территорией со значительной мобильностью населения, что осложняет контроль за распространением вируса.

"Чем больше мы исследуем эту вспышку, тем больше мы понимаем, что она уже распространилась по ту сторону границы и в другие провинции", – сказала она.

По последним данным, ВОЗ известно о более 500 случаях подозрения на Эболу и свыше 130 подозреваемых смертях. В частности, 30 случаев заражения подтверждены на севере ДРК, 2 – в Уганде.

В Роспотребнадзоре заявили, что риск распространения лихорадки в России отсутствует. В свою очередь, посольство в ДРК рекомендовало россиянам не посещать места массового скопления людей из-за Эболы.