Мантуров: один из китайских брендов рассматривает локализацию в РФ гибридов

Один из китайских брендов размышляет над локализацией новых моделей электромобилей и гибридов в России, заявил ИС "Вести" первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"То, что мне сегодня было показано одним из брендов, касается новых моделей, в том числе бюджетных. Этот бренд готов предлагать модели, например, электрического автомобиля или гибридного, который будет в классе, где он не пересекается напрямую с "АвтоВАЗом", но востребован", – отметил он.

Мантуров также выразил мнение, согласно которому российские потребители будут заинтересованы в этом. При этом требования России в данном вопросе включают высочайший уровень локализации и унификации с другими производителями, добавил вице-премьер.

Ранее глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов не исключил, что компания в будущем может создать беспилотный автомобиль. По его словам, весь мир "двигается в беспилотность". Отечественный концерн традиционно выпускает машины компактного класса, однако в этом сегменте уже присутствуют элементы беспилотности, подчеркнул он.