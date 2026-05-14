Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 18:15

Транспорт

В "АвтоВАЗе" допустили возможность создания беспилотного автомобиля

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Концерн "АвтоВАЗ" в будущем может создать беспилотный автомобиль. Об этом сообщил глава компании Максим Соколов.

"Конечно, почему бы нет? Весь мир двигается в беспилотность", – цитирует его ТАСС.

По словам Соколова, "АвтоВАЗ" традиционно выпускает машины компактного класса, однако в данном сегменте уже присутствуют элементы беспилотности.

Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявлял, что новый кроссовер "АвтоВАЗа" Lada Azimut должен изменить отношение потребителей к отечественным автомобилям. Ежегодный объем выпуска Lada Azimut составит 70 тысяч штук. Производство первой модели кроссовера начнется в сентябре 2026 года.

Между тем "АвтоВАЗ" оформил патент на промышленный образец кроссовера Т-134, который раньше публично не демонстрировался. Изображения модели появились в открытой базе Федерального института промышленной собственности. Заявка на патент была подана в декабре 2025 года, однако регистрацию она прошла в начале мая 2026-го.

"АвтоВАЗ" отозвал более 8 тыс Lada Xray

Читайте также


транспортавто

Главное

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

Зачем нужен электронный реестр для соцвыплат при покупке жилья?

Мера сделает программу прозрачной и честной

Цифровизация очереди ликвидирует коррупционные риски и злоупотребления на местах

Читать
закрыть

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика