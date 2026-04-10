10 апреля, 18:41

Транспорт

"АвтоВАЗ" бесплатно установит систему "ЭРА-ГЛОНАСС" в 41,3 тыс автомобилей Lada Granta

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Российская компания "АвтоВАЗ" бесплатно оснастит системой вызова экстренных служб "ЭРА-ГЛОНАСС" 41,3 тысячи автомобилей модели Lada Granta, сообщил производитель.

В компании напомнили, что продолжается реализация программы по дополнительному оборудованию автомобилей Lada специальными блоками управления системой вызова экстренных оперативных служб "ЭРА-ГЛОНАСС". С 10 апреля в нее включены автомобили Lada Granta, которые были выпущены с сентября 2021 по апрель 2022 года.

Владельцы автомобилей получат персональные приглашения посетить дилерские центры – для этого будет организована рассылка соответствующих уведомлений. Кроме того, каждый автовладелец может самостоятельно проверить, подпадает ли его машина под действие программы. Для этого достаточно ввести VIN-код автомобиля на официальном сайте Росстандарта.

Уточняется, что выпуск транспортных средств без системы "ЭРА-ГЛОНАСС" был санкционирован нормативными документами и регламентами. Такое решение было связано с трудностями при поставках комплектующих поставщику, которые возникли еще в 2021 году.

Ранее сообщалось, что на российском авторынке появились 9 новых моделей машин, включая 6 легковушек, 2 автобуса и грузовик. В частности, в числе легковых моделей оказались белорусский Belgee X50+, китайский Changan CS35 Max, американский электромобиль Lucid Gravity и три авто от новых отечественных брендов: Tenet T9, Jeland J8 и Volga K50.

