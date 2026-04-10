Биолог Молодцова рассказала, чем опасны лунные медузы на Пхукете

Власти Таиланда предупредили о нашествии ядовитых лунных медуз на побережье острова Пхукет. Стоит ли их опасаться и какие еще морские обитатели могут испортить отпуск – в материале Москвы 24.

"Возможен ожог слизистых"

Ядовитых ушастых аурелий (Aurelia aurita), которых также называют лунными медузами, заметили у острова Рача-Яй на Пхукете, сообщило издание The Thaiger со ссылкой на Департамент морских и прибрежных ресурсов Таиланда. Специалисты ведомства обнаружили от 20 до 30 таких существ, которых выбросило на пляж.

Ведущий научный сотрудник Института океанологии им. П. П. Ширшова Российской академии наук, кандидат биологических наук Тина Молодцова подтвердила в беседе с Москвой 24, что подобная ситуация фиксируется на курортах Таиланда. По ее словам, аурелия ушастая – это один из самых безопасных видов медуз, который встречается в Белом и Черном морях, а также в Средиземном море и на побережьях Европы.





Тина Молодцова ведущий научный сотрудник Института океанологии им. П. П. Ширшова Российской академии наук, кандидат биологических наук Размеры у нее некрупные, но численность бывает довольно большой. Практически ничего страшного от этой медузы не будет – максимум покраснение. Если сок медузы попадет на губы или глаза, возможен ожог слизистых. Руками ее брать не надо. Но в целом это не самая большая беда, которая может случиться на Пхукете.

По ее словам, гораздо страшнее нашествие португальских корабликов, которые действительно токсичны, а также кубомедуз (морских ос), после встречи с которыми бывают смертельные случаи.

"Если контакт все же произошел и ткани медузы прилипли к телу, нужно смыть их водой, лучше морской. Поливать уксусом или содой не стоит – в этом случае чем проще, тем лучше. Если есть боль, можно выпить анальгетики. Если начинаются более серьезные симптомы – анафилактический шок, сильное сердцебиение и другие, нужно быстро обратиться к специалисту", – добавила эксперт.

Она уточнила, что Пхукет – район коралловых рифов и опасных морских обитателей там достаточно. В частности, это ядовитые рыбы (крылатка, скат-хвостокол), мурены и морские змеи.

"Многие рифовые организмы, включая моллюсков, токсичны. Главное правило: если не знаете, что это за существо, не трогайте его руками. Морские обитатели не склонны к нападению на человека – это обычно случайная встреча. Например, губка не будет бросаться и кусать, потому что физически не может", – уточнила Молодцова.

При контакте с ней или же с миллепорой (огненным кораллом) могут быть довольно сильные повреждения кожи. Это, по словам биолога, целиком и полностью вина человека, который решил "отломать кусок" или прислониться к ним.

При этом угроза от морских обитателей исходит и в других популярных местах у туристов. К примеру, на берегах турецкого курорта Анталья ранее появились опасные медузы-кочевники (Rhopilema nomadica). Этот вид может весить до 10 килограммов, а щупальца достигают 1,5 метра в длину. По словам ученых, угроза сохранится до июня.

Также ранее Венеция "погрузилась в хаос" из-за беспрецедентного нашествия медуз-каннибалов (Mnemiopsis leidyi). По данным экспертов, они часто забивают рыболовные сети и едят других морских обитателей, при этом могут угрожать и людям.

Оказание помощи

Вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян в беседе с Москвой 24 отметил, что встреча с медузами на курортах – явление нередкое, и важно знать, что делать в такой ситуации.

"Если она ужалила туриста, первым делом нужно обратиться в медпункт отеля. Когда есть страховка, лечение будет покрыто – это входит в полис. Туристу достаточно позвонить по номеру, который указан там, и страховщик все объяснит на русском языке", – отметил эксперт.

По его словам, с пострадавшими без страховки, которые организовывают поездку без помощи туроператоров, ситуация совсем иная.





Алексан Мкртчян вице-президент АТА По нашей статистике, около 80% самостоятельных путешественников не страхуются. Их судьба незавидна: они лечатся сами либо идут к врачу и платят деньги. А медицина за границей, особенно на курортах, очень дорогая.

Специалист обратил внимание, что страховка покрывает не только укусы медуз, но и любые другие чрезвычайные случаи – травмы, переломы и так далее.

"Путешественники, которые покупают туры через агентства, всегда застрахованы на сумму примерно в 50 тысяч долларов. При этом полис не стоит дополнительных денег – он уже включен в стоимость путевки", – подчеркнул Мкртчян.

Он добавил, что ежегодно возникают ситуации, когда, например, самостоятельный турист получает травму, а затем просит через соцсети отправить ему огромную сумму на лечение. Покупать полис нужно обязательно, даже если кажется, что ничего не произойдет, заключил эксперт.

