Эксперт Коломацкая: цена подарка для сотрудника не должна превышать 10% от его зарплаты

Работодатели все реже поощряют сотрудников деньгами и подарками в день рождения, но чаще дают возможность уйти пораньше или взять отгул, сообщили аналитики. Предусмотрен ли такой формат поздравлений законом, какие презенты в офисе недопустимы и что лучше всего преподнести коллеге или начальнику, разбиралась Москва 24.

Личный праздник

Деньги и подарки на день рождения уступают место свободному времени – работодатели чаще дарят сотрудникам отгулы и возможность уйти пораньше, сообщили аналитики IT-сервиса по поиску работы Superjob.

Специалисты отметили, что на сегодняшний день деньги имениннику дарят в каждой четвертой компании (24%). В 2025 году так поступали 28% предприятий. Подарок или букет цветов преподносят 29% работодателей (год назад было 33%).

Зато возможность уйти пораньше или получить дополнительный выходной появилась у 12% сотрудников – год назад такой бонус был только у 7%.

При этом цифровые форматы поздравлений (электронные открытки, посты на внутреннем сайте) используют 20% работодателей. Популярность материальных поощрений в виде продукции или скидок на нее снизились с 6 до 4%. При этом каждый третий работодатель (38%) полностью игнорирует личный праздник сотрудника – год назад таких было 32%.

Также, согласно опросу работающих россиян, в 67% организаций принято дарить коллегам что-то на день рождения. Из них 53% респондентов одобряют такую практику, а 14% относятся к ней без восторга.





Женщинам традиция нравится больше, чем мужчинам: 64% против 47% соответственно. Чем моложе респонденты, тем чаще они одобряют подарки: среди молодежи до 35 лет таких 59%, а среди опрошенных старше 45 лет – 52%.

При этом, как отметили эксперты, традиция угощать коллег в свой день рождения закреплена в 77% компаний. При этом 58% сотрудников делают это охотно, а 19% – без особого желания. Также, согласно опросу, женщины поддерживают офисные фуршеты чаще мужчин – 64% против 54%.

Подарок от души

В вопросах поздравлений каждая компания действует по своему усмотрению, отметила в разговоре с Москвой 24 независимый HR-эксперт Зулия Лоикова.

По ее словам, какие-то организации просто вручают подарки, оплаченные за счет начальника, другие скидываются с коллегами. В некоторых случаях бывает предусмотрен специальный фонд оплаты на праздники – день рождения сотрудника, рождение детей, выслуга лет.





Зулия Лоикова независимый HR-эксперт Если говорить о том, какие именно подарки пользуются популярностью в компаниях, в последнее время это, например, чекапы здоровья, особенно если у организации есть партнерские отношения с медцентрами. Кроме того, некоторые компенсируют сотрудникам поездки в пансионаты и санатории, а кто-то дарит сертификаты на посещение психолога, что является своего рода заботой о сотруднике.

Вместе с тем специалист подчеркнула, что отгул в качестве подарка – довольно нетипичная история. Более того, право сотрудника на отгул или сокращенный рабочий день в свой день рождения в законодательстве не закреплено – это вопрос личной договоренности между работником и начальством.

"Однако такой день допустимо взять, например, в качестве компенсации за переработки. Чтобы правильно их рассчитать, можно составить внутренний локальный нормативный акт. Сотрудник пишет заявление, указывая, когда именно он работал сверхурочно (время прихода и ухода), руководитель подтверждает, и работник получает отгул. Но законодательно это также не закреплено, все по внутренней договоренности", – пояснила HR-эксперт.

Сам момент поздравления также является добровольной историей. Например, есть компании, где не разрешены громкие торжества: в основном это серьезные корпорации. Условно: коллеги встали, подарили цветы, сказали несколько слов, разошлись и работают дальше. Им даже нельзя заказать пиццу или какие-то угощения, предупредила Лоикова.

"При этом есть коллективы, где подходят неформально: готовят коллеге поздравления, скидываются, что-то закупают. В основном все это без алкоголя – чай, кофе, сладкое угощение. Однако, как правило, все для праздничного стола закупает сам именинник, в редких случаях – компания", – пояснила специалист.

Чтобы не попасть в неловкую ситуацию, новому сотруднику лучше заранее узнать о правилах. Стоит обратиться к человеку, который принимал на работу, – скорее всего, это HR или рекрутер. Если такого нет, можно аккуратно спросить у коллег или руководителя, порекомендовала Лоикова.

В свою очередь, специалист по этикету и эффективным коммуникациям Надежда Коломацкая в беседе с Москвой 24 уточнила, что, когда начальник хочет поздравить подчиненного с днем рождения, лучше всего не выходить из формата рабочих взаимоотношений и дарить нечто связанное с профессиональными компетенциями.

По ее мнению, это может быть дополнительная интересная литература, которая поможет сотруднику развиваться в своей сфере, качественная канцелярия (ежедневники, органайзеры, визитницы, ручки) – все, что будет влиять на укрепление имиджа сотрудника и компании.

Кроме того, неплохие варианты – сертификаты на обучение или культурный досуг, что поможет разнообразить времяпрепровождение и при этом наполнить его качественным полезным контентом. Касательно бюджета, стоимость подарка не должна превышать 10% от заработной платы сотрудника, предупредила эксперт.

Вместе с тем специалист также объяснила, как, согласно этикету, поздравлять руководителей: по ее словам, подчиненные не должны делать это по отдельности, поскольку данный жест может быть воспринят превратно – как желание сократить дистанцию.

Лучший вариант – коллективный презент, когда все вкладываются в равной финансовой доле. Это могут быть билеты на мероприятие, сертификаты в театры (с учетом предпочтений начальника), на впечатления или спа-отдых, при условии, что это будет воспринято положительно, а не как намек, уточнила Коломацкая.

"С бюджетом на подарок начальнику все индивидуально. Уровень зарплат в коллективе разный, поэтому самый комфортный способ – провести в начале года анонимное анкетирование, чтобы люди искренне ответили, какая сумма им комфортна. Если сотрудник пришел в середине года, стоит также предложить ему заполнить подобную анкету", – рассказала эксперт.

Кроме того, чтобы узнать, что хочет начальник, лучше не задавать прямых вопросов – это вызывает у многих неловкость, так как упирается в сумму и возможности дарителей. При стабильных отношениях в коллективе уточнить это у руководства может служба HR. Но в целом лучше быть наблюдательным, узнать предпочтения, хобби и интересы, заключила Коломацкая.