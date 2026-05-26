Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 мая, 08:42

Технологии

В МВД рассказали о заражающем вирусами гаджет "бесплатном VPN"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мошенники маскируют банковский троян и загрузчик вредоносного ПО под VPN-сервисы, чтобы получить доступ к банковским приложениям пользователей. Об этом сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Обнаружен очередной "бесплатный VPN", вместо которого на устройство пользователя устанавливается вредоносное программное обеспечение", – говорится в сообщении.

После установки эти приложения могут перехватывать СМС, push-уведомления и данные банковских приложений, а также загружать на устройства дополнительные модули без ведома пользователей.

В связи с этим в МВД вновь напомнили о том, что бесплатные VPN-сервисы из неофициальных источников часто используются для распространения вредоносного ПО. Гражданам посоветовали скачивать и устанавливать приложения исключительно из официальных магазинов.

"(Это. – Прим. ред.), впрочем, тоже не дает 100% гарантии безопасности", – заключили в пресс-службе.

Немногим ранее стало известно об еще одной схеме аферистов. Злоумышленники начали обманывать российских пенсионеров, притворяясь сотрудниками органов социальной защиты и страховых компаний.

Мошенники обещают выплаты по программе поддержки, требуя предоплату, предлагают замену счетчиков по льготной цене и обновление полиса ОМС. Цель аферистов – не только украсть деньги, но и установить контроль над пожилыми людьми для дальнейшего использования в преступной деятельности.

Мошенники в РФ стали подделывать всплывающие окна авторизации

Читайте также


технологиибезопасность

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика