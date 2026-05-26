В МВД рассказали о заражающем вирусами гаджет "бесплатном VPN"

Мошенники маскируют банковский троян и загрузчик вредоносного ПО под VPN-сервисы, чтобы получить доступ к банковским приложениям пользователей. Об этом сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Обнаружен очередной "бесплатный VPN", вместо которого на устройство пользователя устанавливается вредоносное программное обеспечение", – говорится в сообщении.

После установки эти приложения могут перехватывать СМС, push-уведомления и данные банковских приложений, а также загружать на устройства дополнительные модули без ведома пользователей.

В связи с этим в МВД вновь напомнили о том, что бесплатные VPN-сервисы из неофициальных источников часто используются для распространения вредоносного ПО. Гражданам посоветовали скачивать и устанавливать приложения исключительно из официальных магазинов.

"(Это. – Прим. ред.), впрочем, тоже не дает 100% гарантии безопасности", – заключили в пресс-службе.

Немногим ранее стало известно об еще одной схеме аферистов. Злоумышленники начали обманывать российских пенсионеров, притворяясь сотрудниками органов социальной защиты и страховых компаний.

Мошенники обещают выплаты по программе поддержки, требуя предоплату, предлагают замену счетчиков по льготной цене и обновление полиса ОМС. Цель аферистов – не только украсть деньги, но и установить контроль над пожилыми людьми для дальнейшего использования в преступной деятельности.