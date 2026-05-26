26 мая, 10:36

Транспорт

"АвтоВАЗ" представил вторую модель коммерческих автомобилей SKM

Фото: lada.ru

Российский "АвтоВАЗ" представил вторую модель линейки коммерческих автомобилей SKM – SKM M9, производство которой планируется на площадках в Нижнем Новгороде и Тольятти. Об этом сообщила пресс-служба компании.

За разработку марки отвечал сертифицированный партнер "АвтоВАЗа" по созданию легких коммерческих машин – ООО "Промтех". Переднеприводной SKM M9 оборудован дизельным двигателем мощностью 150 лошадиных сил и доступен с 9-ступенчатой автоматической или 6-ступенчатой механической коробкой передач.

Автомобиль будет доступен в четырех модификациях: семи- и восьмиместный минивэн, девятиместный микроавтобус и цельнометаллический фургон с грузовым объемом 9,6 кубического метра.

Минивэн "Бизнес" вмещает 6 пассажиров и водителя. В его салоне установлен складной стол и трансформируемые сиденья. Минивэн "Трансфер", рассчитанный на 7 человек, отличается более просторным багажным отделением, а микроавтобус "Комфорт", предназначенный для 9 пассажиров, имеет увеличенные длину и высоту.

Производство коммерческих автомобилей под брендом SKM стартовало в марте 2026 года. Первой моделью линейки стал SKM M7 – цельнометаллический фургон и грузопассажирский минивэн. В мае "АвтоВАЗ" приступил к поставкам этой модели дилерам.

В настоящее время "АвтоВАЗ" продолжает разработку подключаемого гибридного автомобиля на базе кроссовера Lada Azimut. Пилотный образец будет готов в третьем квартале текущего года.

Машина будет полноприводной. Суммарная мощность ее силовой установки ожидается в районе 390 лошадиных сил. Автомобиль сможет разгоняться до 100 километров в час за 5,7 секунды.

