21 мая, 15:14

Обновленный УАЗ "Патриот" отправлен на сертификационные испытания

Фото: uaz.ru

Ульяновский автозавод (УАЗ) отправил на сертификационные испытания обновленную версию своего флагманского внедорожника "Патриот". Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Основой задачей на этом этапе является валидация новой электронной архитектуры автомобиля, которую проводят совместно со специалистами ФГУП "НАМИ".

Ожидается, что рестайлинговый "Патриот" получит внешние и внутренние изменения. В экстерьере – пересмотренную светодиодную оптику, а в интерьере – обновленное рулевое колесо.

Главное техническое новшество – появление 2-литрового дизельного двигателя мощностью 136 лошадиных сил российского производства. Вместе с ним будет работать новая отечественная 6-ступенчатая механическая коробка передач. Машину также оснастят электромеханической раздаточной коробкой с управлением "шайбой".

Такая же коробка передач будет устанавливаться на модели с бензиновым мотором ZMZ Pro. В результате УАЗ "Патриот" получит обновления как в дизайне, так и в технической части.

Ранее "АвтоВАЗ" начал разработку подключаемого гибридного автомобиля на базе кроссовера Lada Azimut. Пилотный образец будет готов в третьем квартале 2026 года. По словам президента компании Максима Соколова, машина станет полноприводной.

транспорт авто

