Новости

Новости

01 апреля, 18:07

"АвтоВАЗ" приступил к разработке подключаемого гибрида на базе Lada Azimut

Российский "АвтоВАЗ" приступил к разработке подключаемого гибридного автомобиля на базе кроссовера Lada Azimut, сообщил президент компании Максим Соколов на Международном транспортно-логистическом форуме.

По его словам, пилотный образец будет готов в третьем квартале 2026 года. Соколов отметил, что машина будет полноприводной.

Суммарная мощность ее силовой установки ожидается в районе 390 лошадиных сил. Автомобиль сможет разгоняться до 100 километров в час за 5,7 секунды.

В марте "АвтоВАЗ" объявил о старте продаж Lada Vesta Sport нового поколения. Первые партии автомобилей уже поступили в дилерские центры. Их розничная цена – от 2 352 000 рублей.

Машина доступна в кузовах седан и универсал. Пиковая мощность двигателя увеличена до 147 лошадиных сил.

Кроме того, компания начала производство коммерческих и грузопассажирских автомобилей под брендом SKM. Первая модель М7 будет оснащена атмосферным бензиновым двигателем объемом 2 литра и 5-ступенчатой "механикой".

С 1 апреля в России пересчитали коэффициент бонус-малус для всех водителей ОСАГО

