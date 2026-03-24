24 марта, 14:57
"АвтоВАЗ" объявил о старте продаж обновленной Lada Vesta Sport
Фото: lada.ru
Российский автоконцерн "АвтоВАЗ" объявил о старте продаж автомобиля Lada Vesta Sport нового поколения. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Первые партии машин уже поступают в дилерские центры. Рекомендованные розничные цены начинаются от 2 352 000 рублей за версию в кузове седан.
Автомобиль будет доступен в двух типах кузова – седан и универсал. Двигатель обновленной модели создан на базе мотора 1,8 литра EVO. Его пиковая мощность увеличена до 147 лошадиных сил. Также на Lada Vesta Sport поставили 6-ступенчатую механическую коробку передач, рассчитанную на высокий крутящий момент.
Интерьер авто выполнен в фирменной черно-красной цветовой гамме с кожаной оплеткой руля и рычага МКПП, установлены сиденья с развитой боковой поддержкой. В комбинацию приборов добавили спортивный режим, который предусматривает отображение функций фиксации времени и скорости прохождения дистанции (звезды на 1/4 мили, кольцевые заезды).
Модель выпускается в максимальной комплектации. Она включает в себя:
- систему мониторинга слепых зон;
- бесключевой доступ;
- дистанционный запуск двигателя;
- электростеклоподъемники всех дверей;
- обогрев руля и всех сидений;
- передние и задние парктроники;
- камеру заднего вида;
- датчики дождя и света;
- круиз-контроль.
Ранее "АвтоВАЗ" начал производство коммерческих и грузопассажирских автомобилей под брендом SKM. Первая модель М7 будет оснащена атмосферным бензиновым двигателем объемом 2 литра и 5-ступенчатой "механикой". Она появится в двух версиях – цельнометаллический фургон и грузопассажирский минивэн.
