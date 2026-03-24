24 марта, 14:57

Транспорт

"АвтоВАЗ" объявил о старте продаж обновленной Lada Vesta Sport

Фото: lada.ru

Российский автоконцерн "АвтоВАЗ" объявил о старте продаж автомобиля Lada Vesta Sport нового поколения. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Первые партии машин уже поступают в дилерские центры. Рекомендованные розничные цены начинаются от 2 352 000 рублей за версию в кузове седан.

Автомобиль будет доступен в двух типах кузова – седан и универсал. Двигатель обновленной модели создан на базе мотора 1,8 литра EVO. Его пиковая мощность увеличена до 147 лошадиных сил. Также на Lada Vesta Sport поставили 6-ступенчатую механическую коробку передач, рассчитанную на высокий крутящий момент.

Интерьер авто выполнен в фирменной черно-красной цветовой гамме с кожаной оплеткой руля и рычага МКПП, установлены сиденья с развитой боковой поддержкой. В комбинацию приборов добавили спортивный режим, который предусматривает отображение функций фиксации времени и скорости прохождения дистанции (звезды на 1/4 мили, кольцевые заезды).

Модель выпускается в максимальной комплектации. Она включает в себя:

  • систему мониторинга слепых зон;
  • бесключевой доступ;
  • дистанционный запуск двигателя;
  • электростеклоподъемники всех дверей;
  • обогрев руля и всех сидений;
  • передние и задние парктроники;
  • камеру заднего вида;
  • датчики дождя и света;
  • круиз-контроль.

Ранее "АвтоВАЗ" начал производство коммерческих и грузопассажирских автомобилей под брендом SKM. Первая модель М7 будет оснащена атмосферным бензиновым двигателем объемом 2 литра и 5-ступенчатой "механикой". Она появится в двух версиях – цельнометаллический фургон и грузопассажирский минивэн.

