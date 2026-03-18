Новости

18 марта, 17:14

Транспорт

Кроссовер Omoda C4 представят на российском рынке во второй половине 2026 года

Фото: omoda.ru

Самый компактный кроссовер Omoda C4 китайского автопроизводителя появится в России во второй половине этого года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на старшего менеджера по продукту компании Ивана Максимова.

Уточняется, что у автомобиля будет передний привод и двигатель объемом 1,5 литра, мощностью 147 лошадиных сил. Длина кроссовера составит примерно 4,2 метра, а колесная база – около 2,62 метра.

В Китае эту модель впервые показали в октябре 2025-го. Его "кибермеханический" дизайн вдохновлен образами будущего из цифровых пространств. Основным символом автомобиля является молния, очертания которой можно заметить и в его фарах, и по бокам. На китайском рынке клиенты смогут воспользоваться персональными предложениями по тюнингу.

С начала 2026 года с российского рынка ушли не менее 9 китайских автомобилей. В России больше нельзя купить Chery Tiggo 4 и Tiggo 7 Pro Max, Bestune T77 и Т55, Baic X35 и X7, Jetour X50 и X70, GAC GS3. При этом компании представляют и множество новинок.

