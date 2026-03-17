Новости

Новости

17 марта, 13:19

Транспорт

Девять моделей китайских авто покинули российский рынок с начала 2026 года

По меньшей мере девять моделей китайских автомобилей покинули российский авторынок с начала текущего года, передает РИА Новости.

Исчезновение коснулось как Chery Tiggo 4 и Tiggo 7 Pro Max, так и Bestune T77 и Т55, Baic X35 и X7, Jetour X50 и X70, GAC GS3. Машины перестали предлагать к продаже в период с января по середину марта.

Однако процесс сокращения ассортимента происходит параллельно с активным запуском новинок. По данным "Автостата" и "Объединенной лизинговой ассоциации", за январь и февраль на рынок вышли 16 новых легковых моделей.

Тем не менее в этот же период китайские бренды продолжали сохранять лидерство по объемам поставок. По итогам января их доля в импорте новых легковых авто достигла 78%, в феврале – 67%.

Китайская компания Jetour объявила об официальном прекращении продаж кроссоверов X50 и X70 в России в середине текущего месяца. Как рассказали в пресс-службе фирмы, такое решение связано с предпочтениями клиентов и текущим спросом на определенные машины.

В свою очередь, автоконцерн GAC объяснил приостановку продажи кроссовера GS3 нестабильностью рынка, на которую влияют экономическая ситуация в стране и изменения в структуре спроса и предложения. При этом компания не исключила возобновление сделок, подчеркнув, что это будет зависеть от мнения клиентов.

