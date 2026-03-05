Форма поиска по сайту

05 марта, 12:01

Транспорт

Российские автомобили подешевели на 2% в феврале 2026 года

Фото: depositphotos/VitalikRadko

В феврале 2026 года средняя стоимость нового автомобиля российского производителя снизилась на 2%, до 1,99 миллиона рублей. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на исследование одного из российских автомобильных интернет-сервисов.

Аналитики также установили, что средняя цена новой модели, официально представленной на рынке китайских марок, не изменилась и составила 3,94 миллиона рублей. По сравнению с началом года объем предложения отечественных брендов вырос на 7%, а китайских – на 1%.

Вместе с тем по итогам февраля средняя стоимость заметно снизилась у Lada Aura, Zeekr 9X и Chery Tiggo 7 Pro Max. Российская модель подешевела на 4%, а китайские – на 3%.

При этом снижение средней цены новой машины зафиксировано более чем в 10 регионах. Лидером по этому показателю стала Саратовская область (10%). За ней расположились Воронежская (6%) и Нижегородская (5%) области.

Максимальный рост средней стоимости был замечен в Тверской области (5,3%), Краснодарском крае (4,6%) и Ярославской области (3,5%).

Ранее "АвтоВАЗ" объявил о старте производства автомобиля Lada Vesta Sport нового поколения. Машина будет выпускаться в кузовах седан и универсал. Главными отличиями новой Vesta Sport от обычных моделей станут форсированный двигатель, усиленная спортивная подвеска и высокоэффективная тормозная система.

Многие китайские автобренды решили уйти с российского рынка из-за ужесточения утильсбора

транспортавто

