ВСУ беспилотником атаковали ТЦ в Курской области

Фото: depositphotos/Afotoeu​

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковали торговый центр в слободе Белой Беловского района Курской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Александр Хинштейн.

По его словам, в результате атаки в здании выбиты стекла, также повреждены два припаркованных рядом автомобиля. Никто из мирных жителей не пострадал.

Хинштейн обратил внимание, что противник продолжает предпринимать попытки навредить инфраструктуре Курской области. В связи с этим губернатор призвал жителей быть бдительными.

Ранее ВСУ дронами-камикадзе атаковали автомобиль "Газель", который доставлял продукты для жителей поселка в Погарском районе Брянской области. В итоге машина сгорела, также оказались повреждены два других авто и здание магазина. Обошлось без пострадавших.

