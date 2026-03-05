Форма поиска по сайту

05 марта, 17:58

Политика

Политолог Орлов назвал взвешенным решение Москвы о сокращении госслужащих

Фото: depositphotos/flowertiare

Сокращение государственных служащих в столице предоставит возможность для выполнения соцобязательств города и реализации стратегических проектов. Об этом Агентству "Москва" рассказал политолог, генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов.

"В Москве благодаря эффективной и гибкой экономической политике в январе – феврале 2026 года продолжился рост бюджетных доходов, хотя и темпами ниже изначально запланированных. В этой ситуации команда Сергея Собянина приняла решение сократить часть управленческого аппарата (на 15%), а также инвестиции (на 10%), расходы на отдельные проекты благоустройства и некоторые другие", – отметил он.

Как подчеркнул политолог, цели оптимизации состоят в управлении рисками, осуществлении соцобязательств, стратегических проектов и программ.

Эксперт уверен, что столичная мэрия работает на опережение, напомнив, что в рамках заседания президиума правительства Москвы было принято решение о сокращении количества региональных госслужащих и сотрудников подведомственных организаций, которые занимаются управлением.

По словам Орлова, мэрия взвешенно подходит к вопросу оптимизации, которая не должна спровоцировать падение эффективности или отразиться на комфорте москвичей. При этом он обратил внимание, что сокращение не затронет работников учреждений по предоставлению социальных услуг.

Политолог подчеркнул, что в столице оптимизируют финансирование инвестиционных программ, включая область городского благоустройства и наименее востребованные культурно-массовые мероприятия. В данном направлении мэрия сохранит проекты, приносящие городу доходы и позволяющие формировать рабочие места.

Эксперт отметил, что мегаполис продолжит реализовывать основные социальные инициативы, в том числе и программы поддержки участников спецоперации и их семей.

Орлов добавил, что команда Собянина придерживается традиционных принципов открытости, предсказуемости и стратегического подхода. Он также назвал оптимизацию расходов механизмом долгосрочной стабильности.

Ранее замдекана факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Евгений Ицаков указал, что сокращение госаппарата и корректировка инвестиционной программы позволят сохранить устойчивость финансовой системы Москвы.

Он подчеркнул, что корректировка бюджетной политики является логичным решением с точки зрения экономического управления. По словам Ицакова, в начале 2026 года прирост доходов городского бюджета составил примерно 2% вместо ожидаемых 6,5%.

политикаэкономикагород

