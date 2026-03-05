Мачта ретранслятора загорелась на Павелецкой площади

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Возгорание мачты ретранслятора произошло на Павелецкой площади. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ по столице.

В ликвидации огня задействованы пожарно-спасательные службы. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее пожар случился в частном деревянном доме на Новобутовской улице в Москве. Пламя перекинулось и на строительные бытовки, распространившись на 60 квадратных метров.

В связи с инцидентом движение по 1-й Северодонецкой улице было ограничено. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, которые контролировали беспрепятственный проезд спецтехники, задействованной в тушении огня.