Собянин: московский транспорт установил рекорд по числу побед в конкурсах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В 2025 году московский транспорт установил рекорд по числу побед в российских и международных конкурсах, рассказал Сергей Собянин на своей странице в МАХ.

Всего транспорт Москвы получил 91 награду. В их числе, например, Сбертройка в номинации "Лучший цифровой клиентский опыт" и речной электротранспорт в номинации "Лучшие инновации в клиентском сервисе" в конкурсе CX World Awards, а также Делимобиль в номинации Central Asia, Caucasus & Russia в AIM Investment Award.

Кроме того, транспортный комплекс провел 88 международных мероприятий, в которых приняли участие 30 стран из Латинской Америки, СНГ, Азии, Африки и Ближнего Востока. В их числе, в частности, IV Международный транспортный саммит, прошедший в столице в августе. Его посетили представители 43 мегаполисов мира.

"Мероприятие стало лауреатом премии "Лучшие социальные проекты России" в номинации "Развитие международного сотрудничества", а также премии "Магистраль Awards 2025" в номинации "Надежный международный партнер", – подчеркнул градоначальник.

Кроме того, в 2025 году запустили обновленную веб-платформу международного проекта UrbanTransportData. В прошлом году к нему присоединились еще 17 мегаполисов, например, Астана, Алматы, Мехико и другие. Сейчас география проекта составляет 32 города.

По словам Собянина, в 2026 году город продолжит развивать данные проекты. Помимо этого, для иностранных транспортных ведомств планируют провести Международный образовательный курс по интеллектуальным транспортным системам.

Ранее мэр сообщил, что Москва продолжает лидировать среди регионов России по уровню безопасности дорожного движения. Важную роль в этом играет внедрение в управление светофорами технологий искусственного интеллекта (ИИ). В настоящее время к ИИ подключено уже 70% от их общего числа.

